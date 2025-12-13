المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

جلسة مرتقبة.. مصدر ليلا كورة: البنك الأهلي وافق على بيع أسامة فيصل لبيراميدز

عبد الرحمن طارق

كتب - عبد الرحمن طارق

04:58 م 13/12/2025
أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي

أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي

أصبح أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على أعتاب الانضمام لفريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأكد مصدر داخل فريق البنك الأهلي، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إدارة النادي وافقت على بيع أسامة فيصل مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع مسؤولو بيراميدز مع إدارة نادي البنك، لحسم كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وتابع أن أسامة فيصل وافق على الانضمام لصفوف بيراميدز، حيث حسم كافة الاتفاقات الشخصية مع الفريق السماوي.

ويتواجد أسامة فيصل في معسكر منتخب مصر الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بعدما ضمه المدير الفني حسام حسن لقائمة الفراعنة.

وشارك المهاجم صاحب الـ 24 عامًا في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، رفقة فريق البنك الأهلي، سجل خلالها 4 أهداف.

مباراة بيراميدز القادمة
بيراميدز أسامة فيصل البنك الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg