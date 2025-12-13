أصبح أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على أعتاب الانضمام لفريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأكد مصدر داخل فريق البنك الأهلي، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إدارة النادي وافقت على بيع أسامة فيصل مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع مسؤولو بيراميدز مع إدارة نادي البنك، لحسم كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وتابع أن أسامة فيصل وافق على الانضمام لصفوف بيراميدز، حيث حسم كافة الاتفاقات الشخصية مع الفريق السماوي.

ويتواجد أسامة فيصل في معسكر منتخب مصر الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بعدما ضمه المدير الفني حسام حسن لقائمة الفراعنة.

وشارك المهاجم صاحب الـ 24 عامًا في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، رفقة فريق البنك الأهلي، سجل خلالها 4 أهداف.