لا يزال الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، يشعر بالألم بسبب ضياع لقب الدوري في الموسم الماضي.

وقال يورشيتش عبر إذاعة أون سبورت: "شيء طبيعي أن أشعر بالألم بسبب دوري الموسم الماضي، أعطيك مثالا أنت تقود سيارتك وأنا أقود سيارتي".

وأضاف: "على كل السيارات -أيا كان نوعها- أن تتوقف بسبب وجود إشارة مرور، ويتم تطبيق هذا القانون في الشارع، هناك بعض الفرق يمكنها أن تمر على الرغم من وجود إشارة حمراء لماذا؟ لماذا لا تقف بعض الفرق أمام الضوء الأحمر؟".

وواصل مدرب بيراميدز: "هناك من يمر من الإشارة الحمراء، إذا كان هناك تعليمات لابد أن تطيعها كل الأندية".

ثم تابع يورشيتش: "لم أذكر اسم الأهلي أو أي ناد ولكن إجابتي واضحة والناس تفهمها".

وانتقل يورشيتش للحديث عن تسليط الإعلام للضوء على الأهلي والزمالك.. قائلًا: "إذا تحدثنا عن الأهلي والزمالك فهي أندية كبيرة بتاريخ عريق جدًا، ولكن هناك من لا يقبل أن يكون هناك منافسة للأهلي والزمالك وهذا شيء طيب، هناك فرق تقدم كرة قدم جيدة ووسائل الإعلام لابد أن تدعم هذه الفرق الجيدة ولا بد ألا يكون الأمر مقتصرا على الأهلي والزمالك".

ثم أوضح: "لا بد للإعلام أن يدعم الأندية الصاعدة لأن هذا شيء طيب للغاية لا بد أن يدعم المحلة والإسماعيلي والمصري وبيراميدز.. من الذي سيعطي لك اللاعبين الصغار؟".

قبل أن ينهي: "لا بد أن يكون هناك دعم للفرق التي تفرز لاعبين لكرة القدم المصرية، ولا ينبغي أن يكون الأمر قاصرًا على الأهلي والزمالك فقط، كرة القدم تحتاج أن يغطيها الإعلام بشكل كامل".