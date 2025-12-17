كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حدوث أزمة بين أحمد حمدي، لاعب الفريق، والمدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة، إن الأزمة حدثت بعد تحدث حمدي بشكل غير لائق في المران مع عبد الرؤوف.

وأضاف أن المدرب قرر أن يخوض حمدي التدريبات بشكل منفرد.

وأوضح المصدر أن اللاعب يشعر بالضيق في الفترة الأخيرة بسبب استبعاده المتكرر وعدم مشاركته في المباريات.

كذلك يشعر أحمد حمدي بالاستياء بسبب تجاهل تجديد عقده، ولهذا يبدو قريبا من الرحيل في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

جدير بالذكر أن حمدي صاحب الـ27 عاما شارك في 8 مباريات مع الزمالك هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.