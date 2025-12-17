المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

مصدر في الزمالك ليلا كورة: أحمد حمدي يتدرب منفردا بعد أزمة مع عبد الرؤوف

محمد خيري

كتب - محمد خيري

12:47 م 17/12/2025
أحمد حمدي

أحمد حمدي لاعب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حدوث أزمة بين أحمد حمدي، لاعب الفريق، والمدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة، إن الأزمة حدثت بعد تحدث حمدي بشكل غير لائق في المران مع عبد الرؤوف.

وأضاف أن المدرب قرر أن يخوض حمدي التدريبات بشكل منفرد.

وأوضح المصدر أن اللاعب يشعر بالضيق في الفترة الأخيرة بسبب استبعاده المتكرر وعدم مشاركته في المباريات.

كذلك يشعر أحمد حمدي بالاستياء بسبب تجاهل تجديد عقده، ولهذا يبدو قريبا من الرحيل في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

جدير بالذكر أن حمدي صاحب الـ27 عاما شارك في 8 مباريات مع الزمالك هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

الزمالك أحمد حمدي أحمد عبد الرؤوف

