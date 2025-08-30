حقق نادي راية الرياضي، فوزًا صعبًا على حساب نظيره السكة الحديد مودرن، بهدف دون مقابل، على أرضية استاد الاسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين (دوري القسم الثاني أ).

هدف "بلية" يقود راية للفوز على السكة الحديد مودرن

وجاء هدف نادي راية الوحيد، أمام السكة الحديد مودرن، في إطار أحداث الشوط الثاني، عن طريق محمود عيد "بلية".

وحقق راية أولى انتصاراته، بعد خسارته في الأسبوع الأول، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد السكة الحديد مودرن عند نقطة وحيدة، حصدها في الجولة الأولى من المسابقة.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، حقق ديروط فوزًا ثمينًا على حساب مالية كفر الزيات، بنتيجة 1-0.

وسجل عباس تيموني هدف ديروط الوحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد بني سويف.

وحصد ديروط أول 3 نقاط في الموسم الجديد، بينما توقف رصيد مالية كفر الزيات عند نقطة وحيدة.

وحسم التعادل السلبي أحداث مواجهة بترول أسيوط مع أبو قير للأسمدة، التي أقيمت عصر اليوم.

ورفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 4 نقاط، في وصافة جدول ترتيب دوري المحترفين مؤقتًا، بينما حصد بترول أسيوط نقطته الثانية هذا الموسم، ليحتل المركز الحادي عشر.