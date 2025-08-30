المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
راية يهزم السكة الحديد مودرن.. وديروط يسقط المالية بدوري المحترفين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:28 م 30/08/2025
مباراة راية ضد السكة الحديد مودرن

مباراة راية ضد السكة الحديد مودرن

حقق نادي راية الرياضي، فوزًا صعبًا على حساب نظيره السكة الحديد مودرن، بهدف دون مقابل، على أرضية استاد الاسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين (دوري القسم الثاني أ).

هدف "بلية" يقود راية للفوز على السكة الحديد مودرن

وجاء هدف نادي راية الوحيد، أمام السكة الحديد مودرن، في إطار أحداث الشوط الثاني، عن طريق محمود عيد "بلية".

وحقق راية أولى انتصاراته، بعد خسارته في الأسبوع الأول، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد السكة الحديد مودرن عند نقطة وحيدة، حصدها في الجولة الأولى من المسابقة.

تعادل مثير بين أسوان وبلدية المحلة في دوري المحترفين

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، حقق ديروط فوزًا ثمينًا على حساب مالية كفر الزيات، بنتيجة 1-0.

وسجل عباس تيموني هدف ديروط الوحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد بني سويف.

وحصد ديروط أول 3 نقاط في الموسم الجديد، بينما توقف رصيد مالية كفر الزيات عند نقطة وحيدة.

أبو قير للأسمدة يصعد لوصافة دوري المحترفين

وحسم التعادل السلبي أحداث مواجهة بترول أسيوط مع أبو قير للأسمدة، التي أقيمت عصر اليوم.

ورفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 4 نقاط، في وصافة جدول ترتيب دوري المحترفين مؤقتًا، بينما حصد بترول أسيوط نقطته الثانية هذا الموسم، ليحتل المركز الحادي عشر.

مباراة أبو قير للاسمدة القادمة
دوري المحترفين راية السكة الحديد مودرن

