تتواصل الإثارة في منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري المحترفين المصري للموسم الجديد "2025-2026".

وانتهت 6 مباريات، اليوم السبت، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين، وربما أبرزها التعادل المثير بين أسوان وبلدية المحلة، وفوز لافيينا على مسار.

ورغم تقدم بلدية المحلة 2-0 إلا أن أسوان عاد وأدرك التعادل (2-2).

وكان الموسم الجديد من دوري المحترفين انطلق، أمس الجمعة، بتعادل مالية كفر الزيات مع بروكسي (1-1)، السكة الحديد مودرن والترسانة (0-0)، والإنتاج الحربي وراية الرياضي (2-0).

نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم السبت

الداخلية 2-0 ديروط

القناة 2-2 المصرية للاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 0-0 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

