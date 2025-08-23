المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعادل مثير بين أسوان وبلدية المحلة.. نتائج مباريات السبت في دوري المحترفين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:24 م 23/08/2025
أسوان ضد بلدية المحلة

أسوان ضد بلدية المحلة

تتواصل الإثارة في منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري المحترفين المصري للموسم الجديد "2025-2026".

وانتهت 6 مباريات، اليوم السبت، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين، وربما أبرزها التعادل المثير بين أسوان وبلدية المحلة، وفوز لافيينا على مسار.

ورغم تقدم بلدية المحلة 2-0 إلا أن أسوان عاد وأدرك التعادل (2-2).

وكان الموسم الجديد من دوري المحترفين انطلق، أمس الجمعة، بتعادل مالية كفر الزيات مع بروكسي (1-1)، السكة الحديد مودرن والترسانة (0-0)، والإنتاج الحربي وراية الرياضي (2-0).

طالع نتائج دوري المحترفين من هنا

نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم السبت

الداخلية 2-0 ديروط

القناة 2-2 المصرية للاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 0-0 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

للتعرف على مباريات الجولة الثانية اضغط هنا

بلدية المحلة دوري المحترفين أسوان نتائج دوري المحترفين

