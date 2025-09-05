شهدت منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين (دوري القسم الثاني-أ)، سقوط نادي الترسانة في فخ التعادل أمام القناة، بهدف لكلا منهما، بينما انتصر بروكسي على بلدية المحلة بهدف نظيف.

القناة يصدم الترسانة بهدف تعادل قاتل

وواجه الترسانة نظيره القناة، على ملعب الأخير، لتتقدم كتيبة الشواكيش بهدف عكسي، بعد تشتيت خاطئ من مدافع أصحاب الأرض.

وأدرك نادي القناة التعادل في الدقيقة 90، عن طريق لاعبه إبراهيم جلال، برأسية قاتلة.

وفي لقاءات الجولة ذاتها، تفوق بروكسي على بلدية المحلة، بنتيجة 1-0.

وأهدر كامل كابوريا لاعب بروكسي ركلة جزاء في الشوط الأول، تألق الحارس محمد فوزي في التصدي لها بمساعدة القائم.

وسجل المدافع محمود أيمن مدافع بروكسي الوحيد، برأسية قوية بعد ركلة ركنية، في الدقيقة 50.

كما انتصر فريق أسوان على نظيره ديروط، بهدف دون مقابل، سجله عمرو سعودي.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثالثة

وصعد بروكسي بهذه النتائج لوصافة دوري المحترفين، برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن أبو قير للأسمدة المتصدر، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وفي المقابل حصد الترسانة نقطته الثانية هذا الموسم، في المركز السادس عشر بدوري القسم الثاني-أ، بينما رفع نادي القناة رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع، وارتقى فريق أسوان للمركز التاسع برصيد 4 نقاط، وتراجع ديروط للمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.