كلام فى الكورة
أبو قير للأسمدة يهزم القناة ويتصدر دوري المحترفين.. وفوز ساحق لمسار على الإنتاج

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:36 م 09/10/2025
فريق مسار

فريق مسار

حقق فريق أبو قير للأسمدة فوزًا ثمينًا على حساب نظيره القناة، بنتيجة 1-0، بينما سحق مسار نظيره الإنتاج الحربي برباعية، في الجولة الثامنة من دوري المحترفين (دوري القسم الثاني-أ).

وجاء هدف فوز فريق أبو قير للأسمدة الوحيدة عن طريق لاعبه محمد عصام في الشوط الثاني.

ورفع أبو قير رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه فريق الداخلية، مستغلًا تعثر الأخير.

وفي المقابل حقق مسار فوزًا سهلًا على حساب الإنتاج الحربي، بنتيجة 4-1، بعدما كان قد أنهى الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وسجل أهداف مسار كلا من: محمد حمبوزو، جودوين (هدفين)، سمير بلية، بينما أحرز محمد الشرخة هدف الإنتاج الوحيد.

ورفع مسار رصيده إلى 12 نقطة، في المركز السادس بجدول ترتيب دوري القسم الثاني أ، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 10 نقاط، في المركز العاشر.

وشهدت لقاءات الجولة ذاتها، تعادل الداخلية مع طنطا بنتيجة 1-1، وبلدية المحلة مع السكة الحديد مودرن سلبيًا، بينما فاز المنصورة بهدف قاتل على حساب أسوان، وتفوق بترول أسيوط على مالية كفر الزيات بثنائية نظيفة.

 

دوري المحترفين مسار أبو قير للأسمدة

