حقق نادي بروكسي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره طنطا، بهدفين مقابل هدف، بينما حسم التعادل السلبي مواجهة المنصورة مع المصرية للاتصالات، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من دوري المحترفين (القسم الثاني-أ).

وتقدم طنطا في الدقيقة السادسة برأسية محمد شيكا، قبل أن يدرك بروكسي التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بهدف عكسي سجله مدافع طنطا برأسية سكنت شباك فريقه بالخطأ.

وخطف بروكسي الانتصار عن طريق عمار شرف بعد رأسية متقنة، عقب عرضية قوية صناعة كامل كابوريا في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني.

ورفع نادي بروكسي رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة، ليصعد إلى المركز السادس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد طنطا عند 7 نقاط فقط، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وشهدت منافسات الجولة ذاتها سقوط نادي المنصورة في فخ التعادل السلبي مع المصرية للاتصالات، ليفرط في فرصة الارتقاء إلى وصافة جدول الترتيب.

ورفع المنصورة رصيده إلى 19 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما وصل رصيد المصرية للاتصالات إلى 18 نقطة في المركز السابع.