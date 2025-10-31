نجح نادي الترسانة في تحقيق انتصار ثمين على ملعبه استاد حسن الشاذلي، أمام نظيره بلدية المحلة، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري المحترفين (دوري القسم الثاني-أ).

وتقدم الترسانة في الشوط الأول بهدف نظيف عن طريق إبراهيم كمارا، بعد متابعة لركلة ركنية، قبل أن يدرك بلدية المحلة التعادل في الدقيقة 70 عن طريق إسلام مرزوق بتسديدة أرضية متقنة.

واستعاد الترسانة تقدمه بتسديدة صاروخية رائعة عن طريق تهامي الشافعي في الدقيقة 88، قبل أن يختتم أوجستن أوتو ثلاثية الشواكيش في الوقت بدل الضائع.

ورفع الترسانة رصيده إلى 13 نقطة، يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وفي المقابل واصل نادي بلدية المحلة سلسلة نتائجه الكارثية هذا الموسم، بعدما تلقى الهزيمة السابعة، مقابل 4 تعادلات، وبدون اي انتصار، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.