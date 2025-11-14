المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري القسم الثاني.. مسار يكتسح الداخلية وتعادل سلبي بين طنطا وديروط

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:12 م 14/11/2025
جانب من مواجهة طنطا والنجوم

دوري القسم الثاني

تواصلت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني بإقامة مباراتين مؤثرتين في صراع القمة والهبوط.

مسار يحقق انتصارًا عريضًا

نجح فريق مسار في تحقيق فوز كبير على ضيفه الداخلية بثلاثية نظيفة، ليواصل نتائجه الإيجابية ويقترب من مراكز المقدمة.

وبهذا الانتصار، رفع مسار رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط عن الوصافة، وثماني نقاط عن المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد الداخلية عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز العاشر.

تعادل بلا أهداف بين طنطا وديروط

وفي المباراة الثانية، اكتفى طنطا وديروط بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء لم يشهد أي خطورة حقيقية على المرميين.

وحافظ طنطا على موقعه في المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 8 نقاط، بينما رفع ديروط رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

ختام الجولة غدًا

وتختتم مواجهات الجولة غدًا السبت عندما يستضيف راية الرياضي فريق الترسانة في لقاء مرتقب ضمن صراع تحسين المراكز.

دوري القسم الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    107
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 0
أوزبكستان

أوزبكستان

4

هدف لمنتخب اوزبكستان أحرزه أوستون أورونوف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg