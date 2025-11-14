تواصلت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني بإقامة مباراتين مؤثرتين في صراع القمة والهبوط.

مسار يحقق انتصارًا عريضًا

نجح فريق مسار في تحقيق فوز كبير على ضيفه الداخلية بثلاثية نظيفة، ليواصل نتائجه الإيجابية ويقترب من مراكز المقدمة.

وبهذا الانتصار، رفع مسار رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط عن الوصافة، وثماني نقاط عن المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد الداخلية عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز العاشر.

تعادل بلا أهداف بين طنطا وديروط

وفي المباراة الثانية، اكتفى طنطا وديروط بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء لم يشهد أي خطورة حقيقية على المرميين.

وحافظ طنطا على موقعه في المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 8 نقاط، بينما رفع ديروط رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

ختام الجولة غدًا

وتختتم مواجهات الجولة غدًا السبت عندما يستضيف راية الرياضي فريق الترسانة في لقاء مرتقب ضمن صراع تحسين المراكز.