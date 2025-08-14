رابطة الأندية تكشف.. موعد السوبر المصري

كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، عن موعد بطولة السوبر المصري.

وقال ثروت سويلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف إم: ا"لسوبر المصري سيقام بمشاركة 4 أندية، وسيكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل".

لم نستقر على مكان السوبر المصري

وأضاف: "لم نستقر على مكان إقامة السوبر المصري حتى هذه اللحظة ولم نصل لقرار بعد".

واختتم ثروت سويلم تصريحاته قائلا: "الهدف من إقامة السوبر خارج مصر هو منح المنتج المصري قيمته من حيث الاستثمار الرياضي المميز، ولكن حتى هذه اللحظة اللجنة المنظمة لم تستقر على البلد المستضيف للسوبر".

الأندية المشاركة في السوبر المصري

ويشارك الأهلي باعتباره بطل الدوري المصري، والزمالك بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية، فيما سيتم منح بيراميدز البطاقة الذهبية.

الأهلي بطل آخر نسختين

وأقيم السوبر المصري بمشاركة 4 أندية في آخر نسختين من البطولة، وتوج بهما الأهلي، حيث إنه في آخر نسخة حصل على اللقب على حساب الزمالك.