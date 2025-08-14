المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نهاية الجولة 13 والتوقف الدولي.. متى يقام السوبر المصري بعد إعلان رابطة الأندية؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:57 م 14/08/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الخميس، عن موعد إقامة بطولة السوبر المصري.

وقال ثروت سويلم في تصريحات على راديو ميجا اف إم: "السوبر المصري سيقام بمشاركة 4 أندية، وسيكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل". (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

كيف ستقام بطولة السوبر في الأسبوع الأول لنوفمبر؟

ومن المقرر أن يشارك في السوبر المصري كلا من: "الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطل الكأس)، سيراميكا (بطل كأس الرابطة)، بيراميدز بالبطاقة الذهبية".

توقف الدوري

ويرصد "يلا كورة" آلية تنفيذ إقامة البطولة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر والذي سيكون بعده فترة توقف دولية لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن.

وستتوقف بطولة الدوري المصري بعد نهاية الجولة 13 يوم 5 نوفمبر، وبعدها يقيم منتخب مصر معسكره بداية من يوم 10 نوفمبر حسب الأجندة الدولية الرسمية.

ويستعد منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن وقتها لمباريات ودية نظرًا لانتهاء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، كما أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستنطلق يوم 22 ديسمبر المقبل.

أخر مباريات الجولة 13

وستكون أخر مباراة للأهلي في الجولة الـ13 أمام المصري البورسعيدي يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر على استاد برج العرب.

بينما أخر مباراة للزمالك في الجولة 13 ستكون أمام طلائع الجيش على استاد القاهرة يوم 3 نوفمبر، وأخر مباراة لبيراميدز في الجولة 13 ستكون أمام الاتحاد على استاد الدفاع الجوي يوم 3 نوفمبر.

أما أخر مباراة لسيراميكا في الجولة 13 ستكون أمام بتروجيت على استاد هيئة قناة السويس يوم 2 نوفمبر.

وبالتالي يتكون أمام رابطة الأندية بين يومي 6 و9 نوفمبر لإقامة مباراتي نصف النهائي ومواجهة النهائي.

تاريخ السوبر المصري

الأهلي هو صاحب الرقم القياسي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 15 مرة بينما كان وصيفا في 4 مرات فقط، ويأتي بعده نادي الزمالك صاحب الـ4 ألقاب وجاء وصيفا في 8 مرات.

الأهلي
الأهلي
الأهلي الزمالك السوبر المصري الجولة 13 بيراميدز سيراميكا التوقف الدولي

