كلام فى الكورة
بالمواعيد والملاعب.. أبوظبي تعلن استضافة كأس السوبر المصري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:52 م 09/10/2025
السوبر المصري

كأس السوبر المصري

تستضيف العاصمة أبوظبي في الإمارات منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأندية 2025 بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتُنظم رابطة المحترفين الإماراتية بطولة السوبر المصري بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والشركة المتحدة للرياضة.

وتقرر إقامة السوبر المصري في الفترة بين 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز على ستاد آل نهيان، والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على ستاد هزاع بن زايد يوم 6 نوفمبر.

وستقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر على ستاد محمد بن زايد، على أن يسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على ستاد آل نهيان.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز، بينما حصد الزمالك بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة، بينما تم اختيار بيراميدز للمشاركة في السوبر المصري من خلال البطاقة الذهبية.

 

 

الأهلي الزمالك أبوظبي بيراميدز سيراميكا كليوباترا مباريات الأهلي القادمة مباريات الزمالك القادمة كأس السوبر المصري 2025

