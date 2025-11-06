المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات السوبر المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:16 م 19/10/2025
ملعب هزاع بن زايد

ملعب محمد بن زايد

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري، الذي تستضيفه مدينة أبو ظبي، مطلع الشهر المقبل.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته بطل الدوري المصري، بينما يظهر الزمالك بعد أن تمكن من التتويج بلقب كأس مصر.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس رابطة المحترفين، ويشارك بيراميدز في كأس السوبر بعد أن تم اختياره من خلال البطاقة الذهبية.

موعد مباريات كأس السوبر المصري

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في دور نصف النهائي بكأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام اللقاء على ملعب آل نهيان.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المصري، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان.

وتنطلق المباراة النهائية بين الفائزين في نصف النهائي، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري كأس السوبر المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا

أخبار تهمك

