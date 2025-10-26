المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

1 0
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: 700 ألف دولار مجموع جوائز كأس السوبر المصري في الإمارات

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

09:51 م 26/10/2025
السوبر المصري

كأس السوبر المصري

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لموقع "يلا كورة" عن تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 الشهر المقبل، بمشاركة أربعة أندية.

وقال المصدر إن الفريق الفائز باللقب سيحصل على 300 ألف دولار ، بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار، في حين يحصل كل فريق مشارك على 50 ألف دولارًا، ليصل إجمالي الجوائز إلى 700 ألف دولار.

وأضاف المصدر أن نظام البطولة سيقام بنظام نصف النهائي ثم النهائي لتحديد البطل، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يعمل على خروج البطولة بأفضل شكل تنظيمي ممكن.

وتُقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري وسط اهتمام جماهيري كبير، خاصة بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة التي استضافتها الإمارات خلال السنوات الماضية.

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
المصري

المصري

1 0
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

63

تحضير وبناء هجمة من جانب فريق الاتحاد الليبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg