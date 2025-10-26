كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لموقع "يلا كورة" عن تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 الشهر المقبل، بمشاركة أربعة أندية.

وقال المصدر إن الفريق الفائز باللقب سيحصل على 300 ألف دولار ، بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار، في حين يحصل كل فريق مشارك على 50 ألف دولارًا، ليصل إجمالي الجوائز إلى 700 ألف دولار.

وأضاف المصدر أن نظام البطولة سيقام بنظام نصف النهائي ثم النهائي لتحديد البطل، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يعمل على خروج البطولة بأفضل شكل تنظيمي ممكن.

وتُقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري وسط اهتمام جماهيري كبير، خاصة بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة التي استضافتها الإمارات خلال السنوات الماضية.