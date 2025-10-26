كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك، من المشاركة رفقة الفريق في منافسات بطولة كأس السوبر، بالإمارات الشهر المقبل.

موقف دونجا من السوبر

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن اتحاد الكرة لم يخطر الزمالك، بإيقاف نبيل دونجا، على هامش أحداث بطولة السوبر للموسم الماضي.

نبيل عماد دونجا كانت تمت معاقبته بعد أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي السوبر للموسم الماضي، بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه ماليًا.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر أن مجلس اتحاد الكرة الجديد، لم يجد قرارًا رسميًا بإيقاف دونجا تم إصداره من المجلس السابق.

كما أضاف أنه سيتم التحقيق مع موظفي إدارة المسابقات بالموسم الماضي، حال تم العثور على أي مخاطبات أو قرارات رسمية بشأن إيقاف دونجا.

وقدم الزمالك قائمته لمسابقة كأس السوبر المصري، تضم 55 اسمًا من بينهم نبيل عماد دونجا، والتي قام اتحاد الكرة بإرسالها إلى الجانب الإماراتي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره فريق بيراميدز، في إطار نصف نهائي بطولة السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر المقبل، على ملعب آل نهيان.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات اتحاد الكرة على هامش أحداث السوبر للموسم الماضي، تضمنت معاقبة مصطفى شلبي الذي رحل للبنك الأهلي، وعبد الواحد السيد، الذي كان وقتها مديرًا للكرة بجهاز الفارس الأبيض.