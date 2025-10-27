المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عضو اتحاد الكرة السابق يكشف عن خطاب إيقاف دونجا في السوبر المصري (صورة)

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:47 ص 27/10/2025
احتفال دونجا ضد بلاك بولز

دونجا

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، عن خطاب إيقاف وتغريم نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك، بعد أحداث السوبر المصري الموسم الماضي.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

ورحل مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي مطلع الموسم الجاري، فيما يتولى عبد الواحد السيد منصب مدير الكرة بنفس النادي.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة ليلا كورة، عن مفاجأة بشأن فقدان تقرير المباراة، بعد استلامه من جانب لجنة المسابقات في أبو ظبي.. طالع التفاصيل من هنا

ولكن خرج إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لينشر خطاب إيقاف وتغريم الثلاثي نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي، بسبب الأحداث المذكورة.

كما تم تغريم نادي الزمالك 20000 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

1- توقيع غرامة مالية على ناديكم قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد، وذلك للسباب الجماعي من الجماهير (طبقاً للبند رقم "9" من قائمة العقوبات).

2- إيقاف الكابتن/ عبد الواحد السيد مدير الكرة بناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

3- إيقاف اللاعب/ مصطفى شلبي لاعب ناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

4- إيقاف اللاعب/ نبيل عماد علي السيد "دونجا" لاعب ناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

على أن يتم إيقاف المذكورين عن مباريات كأس السوبر، إلا بعد انتهاء الإيقافات في الاتفاقات والإنذارات بمسابقة كأس السوبر منطبقة طبقاً للائحة المسابقات "المادة 35 بند 1".

 

الزمالك السوبر المصري دونجا مصطفى شلبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg