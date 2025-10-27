كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، عن خطاب إيقاف وتغريم نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك، بعد أحداث السوبر المصري الموسم الماضي.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

ورحل مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي مطلع الموسم الجاري، فيما يتولى عبد الواحد السيد منصب مدير الكرة بنفس النادي.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة ليلا كورة، عن مفاجأة بشأن فقدان تقرير المباراة، بعد استلامه من جانب لجنة المسابقات في أبو ظبي.. طالع التفاصيل من هنا

ولكن خرج إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لينشر خطاب إيقاف وتغريم الثلاثي نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي، بسبب الأحداث المذكورة.

كما تم تغريم نادي الزمالك 20000 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

1- توقيع غرامة مالية على ناديكم قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد، وذلك للسباب الجماعي من الجماهير (طبقاً للبند رقم "9" من قائمة العقوبات).

2- إيقاف الكابتن/ عبد الواحد السيد مدير الكرة بناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

3- إيقاف اللاعب/ مصطفى شلبي لاعب ناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

4- إيقاف اللاعب/ نبيل عماد علي السيد "دونجا" لاعب ناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

على أن يتم إيقاف المذكورين عن مباريات كأس السوبر، إلا بعد انتهاء الإيقافات في الاتفاقات والإنذارات بمسابقة كأس السوبر منطبقة طبقاً للائحة المسابقات "المادة 35 بند 1".