كلام فى الكورة
المستشار القانوني للزمالك يوضح ملابسات إيقاف دونجا في السوبر المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:08 م 27/10/2025
نبيل عماد دونجا

دونجا

أوضح محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، ملابسات إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأبيض على هامش أحداث بطولة السوبر المصري الموسم الماضي.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

وكتب محمد متولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عملًا بأحكام لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن عقوبات الإيقاف الناتجة عن مباريات الدوري أو الكأس أو السوبر تُنفّذ في جميع المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد، دون تقييد بنوع المسابقة".

وأضاف: "وبالتالي، فإن إيقاف اللاعب لمدة أربع مباريات على خلفية مباراة السوبر يُنفّذ في أقرب أربع مباريات رسمية محلية، سواء كانت في الدوري الممتاز أو كأس مصر".

وتابع: "من غير المنطقي أو المتصور قانونًا أن يُفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تُنفَّذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تُقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليًا أن العقوبة ستُترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤ سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة".

وأتم: "ومن ثم، فإن الإيقاف يجب أن يُنفَّذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيًّا كان مسماها أو بطولتها، وفقًا لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد".

وكان إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، قد كشف عن خطاب إيقاف دونجا لمدة 4 مباريات.

مباراة الزمالك القادمة
السوبر المصري الزمالك دونجا

