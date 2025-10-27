رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف دونجا في السوبر المصري

أعلن اتحاد الكرة، إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل إيقاف دونجا عن المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

"أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا" لإخطارهم بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

"تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة".

وشهدت الساعات الماضية، لغطًا كبيرًا حول موقف دونجا في المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي شهدتها البطولة في الموسم الماضي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن معاقبة دونجا بالإيقاف 4 مباريات في بطولة السوبر المصري.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

واستفسر نادي الزمالك عن موقف دونجا من المشاركة في السوبر المصري، ليؤكد اتحاد الكرة صحة مشاركة اللاعب بسبب عدم وجود خطاب رسمي بواقعة إيقافه.

ويأتي هذا الأمر، قبل أن ينشر إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، خطاب إيقاف دونجا وتغريمه.

وفتح اتحاد الكرة تحقيقًا عاجلًا حول البحث عن خطاب إيقاف دونجا، ليجده عبر بريد إلكتروني سابق، ثم أصدر قراره النهائي بإيقاف اللاعب.