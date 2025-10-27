المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هاني أبو ريدة يكشف تفاصيل إيقاف دونجا في السوبر المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:55 م 27/10/2025
دونجا

دونجا

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن تفاصيل قرار إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، من المشاركة في السوبر المصري.

وأعلن اتحاد الكرة، إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات عبرالمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "عقوبات ثلاثي الزمالك وستنفذ ودونجا لن يلعب السوبر".

وأضاف: "اتحاد الكرة السابق أخطر إداري الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، لكن بشكل رسمي العقوبة تم اتخاذها ودونجا لن يتواجد في السوبر".

وشهدت الساعات الماضية، لغطًا كبيرًا حول موقف دونجا في المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي شهدتها البطولة في الموسم الماضي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن معاقبة دونجا بالإيقاف 4 مباريات في بطولة السوبر المصري.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

واستفسر نادي الزمالك عن موقف دونجا من المشاركة في السوبر المصري، ليؤكد اتحاد الكرة صحة مشاركة اللاعب بسبب عدم وجود خطاب رسمي بواقعة إيقافه.

ويأتي هذا الأمر، قبل أن ينشر إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، خطاب إيقاف دونجا وتغريمه.

وفتح اتحاد الكرة تحقيقًا عاجلًا حول البحث عن خطاب إيقاف دونجا، ليجده عبر بريد إلكتروني سابق، ثم أصدر قراره النهائي بإيقاف اللاعب. 

مباراة الزمالك القادمة
السوبر المصري السوبر المصري الزمالك اتحاد الكرة دونجا هاني أبو ريدة

