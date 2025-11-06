ردت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، على استفسار نادي الزمالك بشأن العقوبات الموقعة على النادي في بطولة السوبر المصري بالنسخة الماضية.

وأوضحت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أنها أرسلت ردا إلى نادي الزمالك مساء اليوم، وأشارت فيه إلى أن يرجى الرجوع إلى البريد الإلكتروني المرسل للنادي بهذا الشأن بتاريخ 31 أكتوبر 2024.

وكان الزمالك قد انتصر على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالنسخة الماضية، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليتأهل إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز أزمة كبرى أدت إلى تعرض الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي إلى المسألة القانونية في الإمارات التي استضافت الحدث المحلي.

وبشأن هذه الخلافات وقعت لجنة المسابقات وقتها عقوبات على نادي الزمالك، والتي أرفقتها اللجنة اليوم من جديد للزمالك وجاءت كالتالي:

1- توقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 20 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد، وذلك للسباب الجماعي من الجماهير (طبقا للبند رقم 10 من قائمة العقوبات).

2- إيقاف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك وقتها 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك للسلوك غير رياضي تجاه أحد مسؤولي تنظيم المباراة (طبقا للبند رقم 3 من قائمة العقوبات).

3- إيقاف مصطفى شلبي، لاعب الزمالك وقتها 4 مباريات، وتوقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك للسلوك غير رياضي تجاه أحد مسؤولي تنظيم المباراة (طبقا للبند رقم 3 من قائمة العقوبات).

4- إيقاف نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي، 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك للسلوك غير رياضي تجاه أحد مسؤولي تنظيم المباراة (طبقا للبند رقم 3 من قائمة العقوبات).

على ألا يشاركوا في مباريات كأس السوبر إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث أن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس السوبر منفصلة طبقا للائحة المسابقات "المادة 35 بند أ.