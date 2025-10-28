كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن كواليس جديدة بشأن عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك قبل السوبر المصري.

وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل حول مدى قانونية إيقاف دونجا في السوبر القادم بأوظبي على خلفية أزمته الشهيرة في النسخة الماضية.

وكان لاعب الوسط ضمن القائمة التي ستسافر مع الزمالك للمشاركة في السوبر المقرر إقامته خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل.

وأنهى اتحاد الكرة، أمس الإثنين، الجدل بتأكيده على إيقاف نبيل عماد دونجا لمدة 4 مباريات في السوبر المصري.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة cbc: "البعض حول أزمة دونجا لصراع بين المجلس القديم والمجلس الحالي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "بالنسبة لنا لم يتواصل معنا أحد من المجلس الحالي بخصوص عقوبة دونجا".

وأكمل: "عقوبة دونجا كان معلنة، وأنا كنت مكلف بإخطار وسائل الإعلام بالعقوبة عقب صدورها".

وتابع الكومي حديثه: "بمجرد أن تم وضع اسم دونجا في قائمة الزمالك التي ستسافر إلى الإمارات، أصبح المجلس القديم هو المتهم بالتواطؤ في عدم إصدار عقوبات على اللاعب".

واستكمل: "تواصلت مع عامر حسين وجمال علام، وأكدوا أنه تم إرسال العقوبات للزمالك يوم 31 أكتوبر من العام الماضي، وحصلت على الخطاب الذي نشرته أمس من جمال علام".

وواصل: "اتحاد الكرة قام بعمل تحقيق في الأمر وتم معرفة أن العقوبة تم إرسالها عن طريق ميل جديد وليس على السيستم القديم، وحزين بسبب اتهام بعض الإعلاميين لنا بعدم وجود صادر ووارد في الخطاب".

وأتم: "ندعو لتطوير كرة القدم المصرية، والتطوير ليس داخل المستطيل الأخضر فقط، ويجب تطوير اللوائح وأن يتم تطبيق اللوائح على الجميع".