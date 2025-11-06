المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
روما

روما

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
21:45
ليون

ليون

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00
بتروجت

بتروجت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيراميدز يسافر الإثنين إلى الإمارات للمشاركة في السوبر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:40 م 02/11/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم، سوف تغادر القاهرة، في الخامسة من مساء الإثنين، في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض مباراتي بطولة كأس السوبر المصري.

ويؤدي بيراميدز تدريباته صباح الإثنين باستاد الدفاع الجوي، وبعدها يختار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني قائمته لخوض البطولة، قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبدء مشوار كأس السوبر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي الزمالك في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كاس السوبر المصري للأبطال.

وكان بيراميدز قد تغلب مساء اليوم على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي بيراميدز المهاجم مروان حمدي ولاعب خط الوسط أحمد عاطف "قطة".

مباراة بيراميدز القادمة
السوبر المصري بيراميدز بعثة بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg