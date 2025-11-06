بيراميدز يسافر الإثنين إلى الإمارات للمشاركة في السوبر

أعلن نادي بيراميدز، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم، سوف تغادر القاهرة، في الخامسة من مساء الإثنين، في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض مباراتي بطولة كأس السوبر المصري.

ويؤدي بيراميدز تدريباته صباح الإثنين باستاد الدفاع الجوي، وبعدها يختار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني قائمته لخوض البطولة، قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبدء مشوار كأس السوبر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي الزمالك في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كاس السوبر المصري للأبطال.

وكان بيراميدز قد تغلب مساء اليوم على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي بيراميدز المهاجم مروان حمدي ولاعب خط الوسط أحمد عاطف "قطة".