الزمالك يعلن موعد سفره إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:57 ص 03/11/2025
احتفال ناصر ماهر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش

الزمالك

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض مباراتي السوبر المصري للأبطال.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز، يوم الخميس المقبل في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويختار أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق قائمته لخوض البطولة، عقب المران الصباحي، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبدء مشوار كأس السوبر.

وفي حال فوز الزمالك على بيراميدز في مباراة نصف النهائي، سينتظر الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.

ويقود أحمد عبد الرؤوف، تدريب الزمالك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

ورحل فيريرا عن تدريب نادي الزمالك يوم السبت الماضي، وذلك بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك السوبر المصري الأهلي الدوري المصري الإمارات بيراميدز سيراميكا كليوباترا أحمد عبد الرؤوف

