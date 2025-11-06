لقطات من استعداد بعثة الأهلي للسفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

قرر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة، وذلك للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويسافر الأهلي ظهر اليوم الاثنين، إلى الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي، عن قرار توروب باصطحاب كل اللاعبين، بما فيهم المصابين لخوض بطولة السوبر.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

وكان الأهلي قد توج بآخر لقبين في كأس السوبر في نخسته الجديدة بمشاركة 4 أندية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.

وكان الأهلي قد سقط أمام المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي بالأمس الأحد على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.