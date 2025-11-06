أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري للأبطال.

وتقام بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 أندية في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر في الإمارات.

وتغادر بعثة بيراميدز مساء اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري.

ويبدأ بيراميدز مشواره في السوبر المصري بمواجهة الزمالك في نصف النهائي مساء الخميس المقبل باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي.

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

وعرفت قائمة الفريق غياب الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال بسبب الإصابة.