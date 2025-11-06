المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هدف بعد 11 ثانية ورائعة الـ+90.. 5 مشاهد تمهد لموقعة مشتعلة بين الأهلي وسيراميكا (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:35 م 03/11/2025
الأهلي وسيراميكا

مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

حط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحاله في الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وافتتاح مشواره بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا.

مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، من المقرر أن تقام في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، لحساب نصف نهائي كأس السوبر للأبطال.

مفارقة الأهلي وسيراميكا

وتحمل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في كأس السوبر المصري، ربما أكثر من مفارقة، يأتي في مقدمتها أنها مواجهة "كربونية" للمرة الثالثة، تجمع بين الفريقين في الشكل الجديد للبطولة، ولحساب الدور نصف النهائي.

بينما المفارقة الثانية، هي أنها مواجهة لا تُحسم إلا بشق الأنفس وبالتفاصيل الصغيرة، لأن في مرتين سابقتين، لم يخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى النهائي، إلا بانتصار صعب بفارق هدف واحد.

إلى المفارقة الثالثة، وهي الحسم في الأنفاس الأخيرة، وفي الـ+90 إن تطلب الأمر، وهو ما حدث بالفعل في أول مواجهة بينهما في نصف نهائي سوبر الأبطال، والتي حُسمت بهدف عكسي بعد توغل وتسديدة من إمام عاشور في د90+4.

ثم، في واقعة حدثت في مباراة نصف نهائي النسخة الماضية من السوبر المصري، وهي تسجيل هدفين عن طريق لاعب واحد في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عندما سجل طاهر محمد طاهر ثنائية فوز المارد الأحمر وقطع تذكرة العبور للنهائي.

بينما المفارقة الأخيرة، هي الهدف الذي يعد الأسرع في تاريخ كأس السوبر المصري على الإطلاق، والذي سجله طاهر محمد طاهر بعد 11 ثانية فقط، مستغلًا دربكة دفاعية بين لاعبي سيراميكا كليوباترا وحارس مرماهم.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، للمرة الثالثة في بطولة كأس السوبر المصري (نصف النهائي أيضًا)، فهل يواصل المارد الأحمر هيمنته ويحقق الانتصار الثالث تواليًا، أم يقتنص سيراميكا الفوز الأول؟

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الغرافة

الغرافة

0 2
الهلال

الهلال

89

اجمالي التسديدات : الهلال 13 - الغرافة 8

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg