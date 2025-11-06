حط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحاله في الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وافتتاح مشواره بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا.

مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، من المقرر أن تقام في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، لحساب نصف نهائي كأس السوبر للأبطال.

مفارقة الأهلي وسيراميكا

وتحمل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في كأس السوبر المصري، ربما أكثر من مفارقة، يأتي في مقدمتها أنها مواجهة "كربونية" للمرة الثالثة، تجمع بين الفريقين في الشكل الجديد للبطولة، ولحساب الدور نصف النهائي.

بينما المفارقة الثانية، هي أنها مواجهة لا تُحسم إلا بشق الأنفس وبالتفاصيل الصغيرة، لأن في مرتين سابقتين، لم يخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى النهائي، إلا بانتصار صعب بفارق هدف واحد.

إلى المفارقة الثالثة، وهي الحسم في الأنفاس الأخيرة، وفي الـ+90 إن تطلب الأمر، وهو ما حدث بالفعل في أول مواجهة بينهما في نصف نهائي سوبر الأبطال، والتي حُسمت بهدف عكسي بعد توغل وتسديدة من إمام عاشور في د90+4.

ثم، في واقعة حدثت في مباراة نصف نهائي النسخة الماضية من السوبر المصري، وهي تسجيل هدفين عن طريق لاعب واحد في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عندما سجل طاهر محمد طاهر ثنائية فوز المارد الأحمر وقطع تذكرة العبور للنهائي.

بينما المفارقة الأخيرة، هي الهدف الذي يعد الأسرع في تاريخ كأس السوبر المصري على الإطلاق، والذي سجله طاهر محمد طاهر بعد 11 ثانية فقط، مستغلًا دربكة دفاعية بين لاعبي سيراميكا كليوباترا وحارس مرماهم.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، للمرة الثالثة في بطولة كأس السوبر المصري (نصف النهائي أيضًا)، فهل يواصل المارد الأحمر هيمنته ويحقق الانتصار الثالث تواليًا، أم يقتنص سيراميكا الفوز الأول؟