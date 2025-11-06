المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. مفاوضات الأهلي ودياباتي.. موقف بيزيرا.. وقرعة الأبطال والكونفدرالية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:37 ص 04/11/2025
دياباتي

إبراهيم دياباتي

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الإثنين، لعل أبرزها مجموعات الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في البطولات الأفريقية، وبداية استعدادات رباعي الدوري للسوبر، وموقف الأهلي من ضم دياباتي.

وجاءت أبرز موضوعات الإثنين كالتالي:

مصدر ليلا كورة: بيزيرا يرافق بعثة الزمالك في السوبر بالإمارات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، من السفر رفقة بعثة الفريق الأبيض، إلى الإمارات، التي سوف تشارك في بطولة كأس السوبر المصري.

بتواجد المصابين.. توروب يصطحب كل لاعبي الأهلي لخوض السوبر المصري (صور)

قرر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة، وذلك للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

قرعة كأس الكونفدرالية.. مجموعة نارية للزمالك والمصري

أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ظهر اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة نارية للأهلي ومتوازنة لبيراميدز

أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ظهر اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة نارية، بينما وقع نادي بيراميدز في مجموعة متوازنة.

للمرة الثانية على التوالي.. الزمالك والمصري في مجموعة واحدة بالكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.

بعد تجدد اللقاء.. ماذا قدم الزمالك والمصري في مواجهتهما بالنسخة الماضية من الكونفدرالية؟

شهدت قرعة دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026 تواجد نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي، ضمن مجموعة واحدة.

فأل حسن.. ماذا يفعل الزمالك أمام كايزر تشيفز وزيسكو يونايتد؟

أوقعت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت ظهر اليوم في جوهانسبرج، نادي الزمالك مع فريقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، التي تعد مواجهتهما فأل حسن للفريق الأبيض.

ديربيات عربية مرتقبة.. مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تعرف الأهلي على منافسيه في دور المجموعات بنسخة الموسم الحالي (2025-2026) من دوري أبطال أفريقيا.

البداية من القاهرة.. مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.

مواجهة السوبر الأفريقي تتجدد.. مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

تعرف نادي بيراميدز على منافسيه في دور المجموعات بنسخة الموسم الحالي (2025-2026) من دوري أبطال أفريقيا.

تفوق واضح.. التاريخ ينحاز للأهلي أمام فرق مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عن تواجد النادي الأهلي ضمن مجموعة نارية.

مصدر في الزمالك ليلا كورة: عبد الرؤوف يستبعد ناصر منسي من قائمة السوبر

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف على استبعاد المهاجم ناصر منسي، من قائمة الفريق الأبيض التي سوف تسافر إلى الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

البداية من القاهرة.. مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع الأهلي في مجموعة نارية.

بسبب الإصابة.. مصدر ليلا كورة: تضاؤل فرص لحاق بيزيرا بمباراة الزمالك وبيراميدز

كشف موقف خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، من المشاركة في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل.

يلا كورة يكشف موقف الأهلي من ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة التوصل إلى اتفاق يقضي بضم اللاعب الإيفواري إبراهيم دياباتي، مهاجم فريق جايس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وليد صلاح الدين ليلا كورة: مجموعة الأهلي متوازنة.. والبطل يجب أن يفوز على كل الفرق

علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت اليوم الإثنين في جنوب أفريقيا، مؤكدًا على مدى قوة المنافسة في البطولة.

يانج أفريكانز ليلا كورة: الأهلي الأكبر في أفريقيا.. ولدينا حلم نؤمن بتحقيقه

أكد ألكسندر نجاي، عضو مجلس إدارة يانج أفريكانز التنزاني، على صعوبة المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، مشيرًا إلى أن فريقه لديه حلم ويسعى لتحقيقه.

"جماهير الأهلي هي السند".. وليد صلاح ينفي ليلا كورة أزمته مع الشناوي بعد مباراة المصري

كذب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رواية مشادته مع محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، بعد مباراة المصري في بطولة الدوري.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك المصري دوري أبطال أفريقيا السوبر المصري الكونفدرالية بيراميدز ملف يلا كورة سيراميكا

