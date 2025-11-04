المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: ثنائي أجنبي ينضم إلى الجهاز الفني للزمالك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

11:49 ص 04/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، انضمام ثنائي جديد للجهاز الفني للفريق الأول للفريق الأبيض بقيادة أحمد عبدالرؤوف، قبل مواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وأكد المصدر أن الثنائي الأجنبي الذي سينضم للجهاز الفني لنادي الزمالك في معسكر أبو ظبي، هما مدرب حراس مرمى ومدرب أحمال.

وأضاف المصدر أن الهدف من تواجد الثنائي هو مساعدة أحمد عبد الرؤوف في مهمة السوبر، دون توضيح مصيرهم بعد انتهاء البطولة.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي، الذي لم يتم الكشف عن هويتهما حتى الآن، للمرة الأولى اليوم الثلاثاء في المران.

الزمالك كأس السوبر المصري أحمد عبد الرؤوف

