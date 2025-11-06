المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تعافيهما من الإصابة.. الأهلي يعلن مشاركة شريف وأحمد رضا في التدريبات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:01 م 04/11/2025
محمد شريف

محمد شريف - لاعب الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة الثنائي محمد شريف وأحمد رضا في تدريبات الفريق الأحمر التي أقيمت استعدادا لمواجهة سيراميكا.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن الثنائي شريف ورضا شاركا في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعافيهما من الإصابة وتجهيزهما من الناحية الطبية.

وأضاف أن الأهلي خاض مرانه الأول في الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، استعدادا لمواجهة سيراميكا.

وكان محمد شريف قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مباراة إيجل نوار البوروندي في ذهاب الدور التمهيدي من مباراة دوري أبطال أفريقيا.

أما أحمد رضا فعانى من إصابة بشد عضلي قبل مباراة الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية مما جعله خارج الحسابات الفنية مؤخرًا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري السوبر المصري محمد شريف سيراميكا كليوباترا أحمد رضا

