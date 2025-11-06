المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يورشيتش: الزمالك يمر بمشاكل تنظيمية.. وسأبقى متفائلا لحسم التأهل

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:07 م 04/11/2025
كرونسلاف يورشيتش

كرونوسلاف يورشيتش - مدرب بيراميدز

كشف كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، أهمية مواجهة الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويلعب الزمالك مساء يوم الخميس المقبل، مع بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وقال يورشيتش عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "من الطبيعي أننا الآن ندخل كل مباراة بفكرة أننا نريد الفوز".

وأضاف: "نحن نحترم نادي الزمالك فهو ناد كبير، صحيح أنه يواجه بعض المشاكل التنظيمية حاليًا، لكنني لا أريد التفكير في ذلك".

وأكمل: "الزمالك لديه لاعبين ذوي جودة عالية، وستكون المباراة صعبة جدًا، لكنني أؤمن بأن لدينا لحظات جيدة كثيرة وسأبقى متفائلًا".

أما عن تنظيم دولة الإمارات للحدث الرياضي.. قال: "أكون سعيدًا في كل مرة أزور فيها أبو ظبي ودبي، لأنني عشت لمدة 3 سنوات في الإمارات لسنوات طويلة، وكانت سنوات رائعة، ولدي الكثير من الأصدقاء، من الجميل دائما أن ألتقي بأصدقائي القدامى".

وأنهى: "في كل زيارة أجد تنظيما رائعا وأجواء جميلة وملاعب مميزة، أستمتع بكل الأيام التي أقضيها في الإمارات".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس السوبر المصري بيراميدز يورشيتش

