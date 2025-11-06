كشف كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، أهمية مواجهة الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويلعب الزمالك مساء يوم الخميس المقبل، مع بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وقال يورشيتش عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "من الطبيعي أننا الآن ندخل كل مباراة بفكرة أننا نريد الفوز".

وأضاف: "نحن نحترم نادي الزمالك فهو ناد كبير، صحيح أنه يواجه بعض المشاكل التنظيمية حاليًا، لكنني لا أريد التفكير في ذلك".

وأكمل: "الزمالك لديه لاعبين ذوي جودة عالية، وستكون المباراة صعبة جدًا، لكنني أؤمن بأن لدينا لحظات جيدة كثيرة وسأبقى متفائلًا".

أما عن تنظيم دولة الإمارات للحدث الرياضي.. قال: "أكون سعيدًا في كل مرة أزور فيها أبو ظبي ودبي، لأنني عشت لمدة 3 سنوات في الإمارات لسنوات طويلة، وكانت سنوات رائعة، ولدي الكثير من الأصدقاء، من الجميل دائما أن ألتقي بأصدقائي القدامى".

وأنهى: "في كل زيارة أجد تنظيما رائعا وأجواء جميلة وملاعب مميزة، أستمتع بكل الأيام التي أقضيها في الإمارات".