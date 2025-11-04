المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة.. اتحاد الكرة يستقر على حكام نصف نهائي السوبر المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:20 م 04/11/2025
محمود البنا

الحكم الدولي محمود البنا

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، حيث تقام مباراتا نصف النهائي على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، بينما يتقابل الخاسران في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الأول من بطولة كأس السوبر المصري، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

فيما تقام المواجهة الثانية في اليوم نفسه بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيقام النهائي يوم 9 نوفمبر الجاري على الملعب نفسه، في حين تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم ذاته.

الحكام المكلفون بإدارة المباراتين جاءوا على النحو التالي:

الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثان: هاني خيري

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم مساعد فيديو: خالد حسين

الزمالك وبيراميدز:

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: طارق مصطفى

حكم فيديو: حسام عزب

حكم مساعد فيديو: شريف عبد الله

والحكم الرابع في المباراتين سيكون من دولة الإمارات العربية المتحدة.

السوبر المصري – الأهلي – الزمالك – بيراميدز – سيرا

