أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن فريقه مستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري، متمنياً التتويج بالبطولة تحت قيادة الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق الأحمر.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 أندية كبرى.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مساء الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في نصف النهائي الأول من السوبر المصري.

تصريحات الشناوي

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا: "سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني الإمارات ونشكر الجميع على حسن الاستقبال والتنظيم المميز، فدائمًا ما نجد دعمًا واهتمامًا كبيرين هنا".

وأضاف: "سيراميكا فريق مميز ويقدم أداءً قويًا في الدوري ونحن نستعد لكل مباراة بكل جدية، عندما نشارك في بطولة مثل السوبر المصري، نكون في أعلى درجات التركيز والاستعداد، وهدفنا دائمًا الفوز بكل بطولة نشارك بها".

وتابع: "نحن جاهزون نفسيًا وبدنيًا للمباراة ولدينا رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير، ووجود اللاعبين الشباب مع الفريق أمر مهم للغاية، فهم جزء من المجموعة وهدفنا تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

واختتم حارس الأهلي: "حققنا لقب السوبر المصري بنسخته الجديدة من قبل، وهدفنا الآن هو مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب جديد وإضافة البطولة الثالثة من هذه النسخة، أمامنا تحدٍ كبير غدًا أمام سيراميكا، ونتمنى أن نتوج هذه المرة أيضًا في وجود المدير الفني ييس توروب".