تحدث أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن مشاركة السماوي في مسابقة كأس السوبر المصري، موضحًا هدف الفريق من المشاركة في البطولة.

ويشارك فريق بيراميدز بالبطاقة الذهبية في كأس السوبر المصري، إلى جانب الأهلي حامل لقب الدوري، والزمالك المتوج بكأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره الزمالك، غدًا الخميس، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

تصريحات أحمد الشناوي

استهل أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، تصريحاته التي أدلى بها عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزمالك، قائلًا: "سعداء بالتواجد في الإمارات والمشاركة في كأس السوبر، للمرة الرابعة على التوالي، تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الزمالك".

وأضاف حارس مرمى بيراميدز: "سنواجه فريق لديه شخصية وقاعدة جماهيرية، ولدينا الجاهزية ونسير بشكل جيد وجئنا إلى هنا للمنافسة على لقب السوبر".

وأكمل: "الزمالك فريق كبير نحترمه، ومبارياتنا أمامه لها ظروفها ولدينا لاعبين مميزين أصحاب خبرات دولية، والتوفيق هو من يحسم تلك المباريات، ولدينا كامل التركيز، وأغلقنا الصفحات الماضية وتركيزنا على المباراة القادمة التي نتمنى أن يحالفنا الحظ بها".

وواصل: "عدم الانضمام إلى المنتخب؟ أحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأنا تحت أمرهم في أي وقت".

وأتم حديثه: "المباريات أمام الزمالك كبيرة وعادةً في المواجهات الإقصائية، ونحترم فريق الزمالك بالكامل، جميعهم لديهم خبرات ودرسناهم بشكل جيد، وعملنا على نقاط القوة والضعف، والتفاصيل هي من ستحسم المواجهة".