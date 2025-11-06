المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

17 16
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الشناوي: التفاصيل ستحسم مباراة الزمالك.. وجئنا للمنافسة على السوبر

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:49 م 05/11/2025
أحمد الشناوي حارس بيراميدز

أحمد الشناوي - صورة أرشيفية

تحدث أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن مشاركة السماوي في مسابقة كأس السوبر المصري، موضحًا هدف الفريق من المشاركة في البطولة.

ويشارك فريق بيراميدز بالبطاقة الذهبية في كأس السوبر المصري، إلى جانب الأهلي حامل لقب الدوري، والزمالك المتوج بكأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره الزمالك، غدًا الخميس، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

تصريحات أحمد الشناوي

استهل أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، تصريحاته التي أدلى بها عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزمالك، قائلًا: "سعداء بالتواجد في الإمارات والمشاركة في كأس السوبر، للمرة الرابعة على التوالي، تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الزمالك".

وأضاف حارس مرمى بيراميدز: "سنواجه فريق لديه شخصية وقاعدة جماهيرية، ولدينا الجاهزية ونسير بشكل جيد وجئنا إلى هنا للمنافسة على لقب السوبر".

وأكمل: "الزمالك فريق كبير نحترمه، ومبارياتنا أمامه لها ظروفها ولدينا لاعبين مميزين أصحاب خبرات دولية، والتوفيق هو من يحسم تلك المباريات، ولدينا كامل التركيز، وأغلقنا الصفحات الماضية وتركيزنا على المباراة القادمة التي نتمنى أن يحالفنا الحظ بها".

وواصل: "عدم الانضمام إلى المنتخب؟ أحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأنا تحت أمرهم في أي وقت".

وأتم حديثه: "المباريات أمام الزمالك كبيرة وعادةً في المواجهات الإقصائية، ونحترم فريق الزمالك بالكامل، جميعهم لديهم خبرات ودرسناهم بشكل جيد، وعملنا على نقاط القوة والضعف، والتفاصيل هي من ستحسم المواجهة".

مباراة بيراميدز القادمة
كأس السوبر المصري أحمد الشناوي بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

التعليقات

