وصف كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، مواجهة الزمالك في بطولة السوبر بالديربي، منتقدا غرفة تقنية الفيديو التي يتم استخدامها في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال يورشيتش في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "مباراة الزمالك هي "مباراة ديربي" ولقاء كبير ويُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وهي التي تكون لها الكلمة الأخيرة".

وأضاف: "نعيش أجواءً جيدة بالأخص في غرفة الملابس وجاهزون لمباراة الغد أمام الزمالك".

وانتقد مدرب بيراميدز تقنية الفيديو في الدوري.. قائلًا: "مباراة نصف نهائي السوبر في الموسم الماضي سجلنا هدفًا في أخر ثانية وتمت مراجعة اللعبة في ثوان معدودة".

وتابع مدرب بيراميدز: "أما في بطولة الدوري عندما تكون هناك حالة جدلية وتتدخل تقنية الفيديو تستمر من 5 إلى 10 دقائق وهذا أمر غريب، لكن غدا بطولة جديدة ونركز عليها وسنمنحها أقصى ما لدينا".

أما عن تفضيله مواجهة الأهلي أم سيراميكا كليوباترا في الدور النهائي.. أجاب: "الفريقان جيدان للغاية".

وعن الفارق بين النسخة الحالية والماضية للسوبر: "التوقيت في عالم كرة القدم هام للغاية، في الكرة الحديثة الفرق لا تنتظر فكرة المدرب وتطبيقها، وهذا كان عامل أساسي في النجاح في الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن لدينا مجموعة من اللاعبين جيدين وكل ذلك أدى إلى أن نتوج بالبطولات".

وواصل: "ظروف نادي الزمالك الحالية؟ نحن نعاني من بعض الغيابات المؤثرة أيضًا مثل مصطفى فتحي ورمضان صبحي بلاتي توريه ويوسف أوباما، لكن مثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل الصغيرة".

وأنهى مدرب بيراميدز: "من أصعب الأمور التي تواجهني كمدير فني هو الحفاظ على التواجد في القمة، ومن السهل الوصول للقمة لكن الحفاظ على ذلك صعب للغاية، وفي الفترة الماضية حققنا بطولات عديدة، وشخصيا لدي طموح كبير والنادي أيضًا يملك نفس الشيء ونحن نريد عمل شيء للفريق".