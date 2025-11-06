المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عندما أقصاه من الكأس بهدف عمر كمال.. علي ماهر يتمسك بذكرى تاريخية للفوز على الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:40 م 05/11/2025
علي ماهر

علي ماهر - مدرب سيراميكا

يتمسك علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بأمل الصعود إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة الحالية.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الغد الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

ويتطلع الأهلي للتتويج بهذه البطولة من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من النتائج السلبية في الفترة الماضية، وكانت آخرها التعادل مع المصري وبتروجيت في الدوري.

علي ماهر يتمسك بذكرى تاريخية ضد الأهلي

ومن خلال تصريحات علي ماهر، في المؤتمر الصحفي، ظهرت ملامح التحدي وعدم الخوف رغم قوة الأهلي الهجومية في الوقت الراهن. (للتفاصيل اضغط هنا)

ورغم القوة التاريخية للنادي الأهلي ضد المدير الفني علي ماهر الذي لعب أمامه 17 مواجهة من قبل، إلا أن يتمسك بأمل التأهل للنهائي، وتحقيق الفوز في لقاء الغد.

وانتصر علي ماهر مرة واحدة فقط ضد الأهلي كانت في 30 أبريل 2018 عندما كان مدربا لفريق الأسيوطي "بيراميدز الحالي".

شهدت هذه المباراة فوز الأسيوطي المفاجئ وقتها ضد الأهلي بنتيجة 1-0، في لقاء أقيم ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر 2017-18، وأقصى الفريق الأحمر من المسابقة وقتها.

وباستثناء هذه المباراة لم ينتصر علي ماهر ولا مرة، حيث أدار 17 مباراة مع أندية سيراميكا، المصري، مودرن سبورت، إنبي، والأسيوطي"، قبل مباراة نصف نهائي السوبر، خسر 13 مرة وتعادل 3 مواجهات وانتصر مرة واحدة.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري علي ماهر الأسيوطي سيراميكا كليوباترا عمر كمال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg