يتمسك علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بأمل الصعود إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة الحالية.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الغد الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

ويتطلع الأهلي للتتويج بهذه البطولة من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من النتائج السلبية في الفترة الماضية، وكانت آخرها التعادل مع المصري وبتروجيت في الدوري.

علي ماهر يتمسك بذكرى تاريخية ضد الأهلي

ومن خلال تصريحات علي ماهر، في المؤتمر الصحفي، ظهرت ملامح التحدي وعدم الخوف رغم قوة الأهلي الهجومية في الوقت الراهن. (للتفاصيل اضغط هنا)

ورغم القوة التاريخية للنادي الأهلي ضد المدير الفني علي ماهر الذي لعب أمامه 17 مواجهة من قبل، إلا أن يتمسك بأمل التأهل للنهائي، وتحقيق الفوز في لقاء الغد.

وانتصر علي ماهر مرة واحدة فقط ضد الأهلي كانت في 30 أبريل 2018 عندما كان مدربا لفريق الأسيوطي "بيراميدز الحالي".

شهدت هذه المباراة فوز الأسيوطي المفاجئ وقتها ضد الأهلي بنتيجة 1-0، في لقاء أقيم ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر 2017-18، وأقصى الفريق الأحمر من المسابقة وقتها.

وباستثناء هذه المباراة لم ينتصر علي ماهر ولا مرة، حيث أدار 17 مباراة مع أندية سيراميكا، المصري، مودرن سبورت، إنبي، والأسيوطي"، قبل مباراة نصف نهائي السوبر، خسر 13 مرة وتعادل 3 مواجهات وانتصر مرة واحدة.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.