كشفت قناة الأهلي عن جاهزية الثنائي محمد شريف وأحمد رضا، للتواجد في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الغد الخميس، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وأشارت قناة الأهلي إلى أن الثنائي محمد شريف وأحمد رضا أصبحا جاهزان لمباراة سيراميكا كليوباترا بعدما شاركا في التدريبات الجماعية أمس واليوم بشكل طبيعي.

وأضافت القناة: "الإصابة وعدم اكتمال الجاهزية الفني ستبعد الثلاثي أشرف داري وإمام عاشور وحسين الشحات عن مباراة سيراميكا كليوباترا".

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري.

وأنهت القناة المرافقة لبعثة الفريق الأحمر: "مران الأهلي شهد التدريب على ركلات الترجيح".

وكان أحمد سيد زيزو قد أضاع ركلة جزاء خلال مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، مما تسبب في نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.