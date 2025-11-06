المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

0 0
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

جوانب تكتيكية ورغبة اللاعبين.. الأهلي ينهي تدريباته لمواجهة سيراميكا في السوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:22 م 05/11/2025
الأهلي

تدريب الأهلي

اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن التدريب شهد حضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

كما حرص الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على تنفيذ الجوانب الخططية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وسط حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، ورغبة قوية في الظهور بأفضل صورة قبل مواجهة الغد.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري هزاع بن زايد سيراميكا كليوباترا توروب

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

0 0
تشيلسي

تشيلسي

8

تبديل لتشيلسي بخروج لافيا للإصابة ودخول كايسيدو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
