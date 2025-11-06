اخر استعدادات الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر (صور)

اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن التدريب شهد حضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

كما حرص الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على تنفيذ الجوانب الخططية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وسط حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، ورغبة قوية في الظهور بأفضل صورة قبل مواجهة الغد.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.