نسخة جديدة من بطولة السوبر المصري تستضيفها الإمارات، تبدأ غدا الخميس بمشاركة الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.

رغبة سيراميكا وبيراميدز

ومن المؤكد أن سيراميكا وبيراميدز يدخلان هذه النسخة من أجل التتويج بها، ففريق سيراميكا يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.

أما بيراميدز فيقدم مستويات مميزة في الفترة الماضية، إذ توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وبعيدا عن القطبين، يطمح فريقا سيراميكا وبيراميدز لكسر هيمنة الأهلي والزمالك على لقب السوبر بالتحديد.

السوبر بطولة بدأت في 2001 وتوج بها نادي الزمالك على حساب غزل المحلة بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.

ثم كرر الزمالك فوزه باللقب من جديد في نسخة 2002 عندما فاز على المقاولون بنتيجة 1-0، أما أول فوز للأهلي بهذه البطولة كانت في 2003 عندما فاز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

عام 2004 كان هناك بطل جديد للسوبر وهو المقاولون العرب، الذي فاز على الزمالك بنتيجة 4-2، 2005 عاد الأهلي من جديد للفوز باللقب على حساب إنبي بنتيجة 1-0.

ومن ثم احتكر الأهلي اللقب 3 مواسم متتالية: "2006، 2007، 2008"، بعد الفوز على إنبي 1-0، والإسماعيلي 4-2 بركلات الترجيح، والزمالك بنتيجة 2-0.

وجاءت نسخة تاريخية جديدة في 2009، والتي شهدت بطلًا جديدًا وهو حرس الحدود الذي فاز على الأهلي في النهائي بنتيجة 2-0، وعاد الأهلي للفوز من جديد باللقب في 2010 على حساب حرس الحدود إثر الفوز عليه بنتيجة 1-0.

نسخة 2012 فاز بها الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 2-1، وفي 2014 أيضا فاز بها الأهلي على حساب الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، و2015 فاز بها الأهلي أيضا بنتيجة 3-2.

في 2016 عاد الفارس الأبيض للفوز على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، أما في 2017 و2018 فاز بها الأهلي على حساب المصري (1-0) والزمالك 3-2.

في 2019 فاز الزمالك على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وفي 2020 فاز طلائع الجيش باللقب لأول مرة على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ومنذ نسخة 2021 ويسيطر الأهلي على اللقب بعد الفوز على الزمالك 2-0، بيراميدز 1-0، مودرن سبورت 4-2، والزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

وبالتالي فإن اللافت للنظر أن أخر نسخة توج بها فريق بعيدا عن الأهلي والزمالك كانت في 2020 والتي رفعها فريق طلائع الجيش، فهل يكرر بيراميدز أو سيراميكا هذا الإنجاز ويتوج أحدهم باللقب لأول مرة.