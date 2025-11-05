اخر استعدادات الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر (صور)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية التي جرت على ملعب ستاد آل نهيان بالإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في كأس السوبر المصري، بصفته حامل لقب كأس مصر، رفقة الثلاثي، الأهلي المتوج بالدوري المصري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز المدعو للمشاركة بالبطاقة الذهبية.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز، غدًا الخميس، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك يختتم تدريباته الجماعية

عقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين، أكد خلالها على أهمية مباراة بيراميدز وضرورة تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الأبيض.

وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، بعد تخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على قرار الجهاز الفني، خوفًا من تعرض الفريق للإجهاد.

وشهد مران الزمالك، التركيز على العديد من التدريبات الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد أمام بيراميدز في كأس السوبر.

وأدى فريق الزمالك مناورة فنية قوية، من أجل تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين ومتابعتهم من أجل تصحيح الأخطاء.

‏قائمة الزمالك لكأس السوبر

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.