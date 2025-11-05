المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مناورات فنية وفقرات خططية.. الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:13 م 05/11/2025
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg
  • عرض 14 صورة
    galleryImg

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية التي جرت على ملعب ستاد آل نهيان بالإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في كأس السوبر المصري، بصفته حامل لقب كأس مصر، رفقة الثلاثي، الأهلي المتوج بالدوري المصري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز المدعو للمشاركة بالبطاقة الذهبية.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز، غدًا الخميس، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك يختتم تدريباته الجماعية

عقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين، أكد خلالها على أهمية مباراة بيراميدز وضرورة تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الأبيض.

وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، بعد تخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على قرار الجهاز الفني، خوفًا من تعرض الفريق للإجهاد.

وشهد مران الزمالك، التركيز على العديد من التدريبات الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد أمام بيراميدز في كأس السوبر.

وأدى فريق الزمالك مناورة فنية قوية، من أجل تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين ومتابعتهم من أجل تصحيح الأخطاء.

‏قائمة الزمالك لكأس السوبر

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس السوبر المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
تشيلسي

تشيلسي

60

30 دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة.. النتيجة التعادل بين الفريقين 2-2

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg