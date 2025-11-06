ينتظر المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، الفوز في مباراة الزمالك ببطولة السوبر المصري بفارغ الصبر.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الغد الخميس، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.

المباراة الـ100 تنتظر يورشيتش

وقبل مباراة الزمالك أدار المدرب الكرواتي 99 مباراة للفريق السماوي، انتصر في 69 مواجهة وتعادل 19 مرة وتلقى 11 هزيمة.

كما توج المدرب صاحب الـ 55 عاما مع بيراميدز بـ 4 بطولات كالتالي: "دوري أبطال أفريقيا 2024-25، كأس مصر 2023-24، كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ 2025-26، وكأس السوبر الأفريقي 2025-26".

وبالتالي قد تشهد مباراة يورشيتش المئوية مع بيراميدز حسم التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري في حال تخطيه عقبة نادي الزمالك.