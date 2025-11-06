المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ملف يلا كورة.. مؤتمرات السوبر المصري.. استعدادات الأهلي والزمالك.. وتصريحات أبو ريدة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:11 ص 06/11/2025
كأس السوبر المصري

السوبر المصري 2025

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع إقامة المؤتمرات الصحفية التي تسبق مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري، جنبًا إلى جنب مع كشف آخر كواليس استعدادات الأهلي والزمالك، فضلًا عن ظهور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في حديث تليفزيوني مطول.

وفيما يلي، أبرز موضوعات يلا كورة مساء أمس الأربعاء..

مؤتمرات السوبر المصري

أقيمت مؤتمرات الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري، الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز

مؤتمر مدرب الأهلي

مؤتمر مدرب سيراميكا كليوباترا

مؤتمر مدرب الزمالك

مؤتمر مدرب بيراميدز

تصريحات أبو ريدة

أدلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بتصريحات تليفزيونية عدة بشأن أكثر من ملف مهم في كرة القدم المصرية.

أبو ريدة يكشف خطة الـ5 سنوات

أبو ريدة يتحدث عن أزمة الزمالك

سوبر اليد

في كأس السوبر المصري لكرة اليد، ودع الزمالك على يد سموحة، بينما تأهل الأهلي على حساب سبورتينج إلى المباراة النهائية

الزمالك يودع السوبر المصري أمام سموحة

الأهلي يهزم سبورتينج في السوبر المصري

أفكار توروب

علم يلا كورة من مصادر خاصة في النادي الأهلي كيف يفكر الدنماركي ييس توروب في المباراة المرتقبة ضد سيراميكا كليوباترا.

كيف يفكر توروب في لقاء سيراميكا؟

ماذا يدور في عقل عبد الرؤوف؟

كشفت مصادر خاصة في الزمالك الأفكار التي تدور في عقل المدرب أحمد عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

ماذا يدور في عقل عبد الرؤوف قبل لقاء بيراميدز؟

مشاركة مرموش

شارك مرموش لمدة 4 دقائق فقط في فوز مانشستر سيتي الكبير على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

مشاركة رمزية جديدة لمرموش مع مانشستر سيتي

مهرجان أهداف في لقاء برشلونة

خسر برشلونة نقطتين ضد كلوب بروج البلجيكي، لكن الفريقين قدما متعة خاصة لجماهير دوري أبطال أوروبا.

تعادل مجنون بين برشلونة وكلوب بروج

الزمالك الأهلي السوبر المصري

