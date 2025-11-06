نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع إقامة المؤتمرات الصحفية التي تسبق مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري، جنبًا إلى جنب مع كشف آخر كواليس استعدادات الأهلي والزمالك، فضلًا عن ظهور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في حديث تليفزيوني مطول.

وفيما يلي، أبرز موضوعات يلا كورة مساء أمس الأربعاء..

مؤتمرات السوبر المصري

أقيمت مؤتمرات الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري، الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز

مؤتمر مدرب الأهلي

مؤتمر مدرب سيراميكا كليوباترا

مؤتمر مدرب الزمالك

مؤتمر مدرب بيراميدز

تصريحات أبو ريدة

أدلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بتصريحات تليفزيونية عدة بشأن أكثر من ملف مهم في كرة القدم المصرية.

أبو ريدة يكشف خطة الـ5 سنوات

أبو ريدة يتحدث عن أزمة الزمالك

سوبر اليد

في كأس السوبر المصري لكرة اليد، ودع الزمالك على يد سموحة، بينما تأهل الأهلي على حساب سبورتينج إلى المباراة النهائية

الزمالك يودع السوبر المصري أمام سموحة

الأهلي يهزم سبورتينج في السوبر المصري

أفكار توروب

علم يلا كورة من مصادر خاصة في النادي الأهلي كيف يفكر الدنماركي ييس توروب في المباراة المرتقبة ضد سيراميكا كليوباترا.

كيف يفكر توروب في لقاء سيراميكا؟

ماذا يدور في عقل عبد الرؤوف؟

كشفت مصادر خاصة في الزمالك الأفكار التي تدور في عقل المدرب أحمد عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

ماذا يدور في عقل عبد الرؤوف قبل لقاء بيراميدز؟

مشاركة مرموش

شارك مرموش لمدة 4 دقائق فقط في فوز مانشستر سيتي الكبير على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

مشاركة رمزية جديدة لمرموش مع مانشستر سيتي

مهرجان أهداف في لقاء برشلونة

خسر برشلونة نقطتين ضد كلوب بروج البلجيكي، لكن الفريقين قدما متعة خاصة لجماهير دوري أبطال أوروبا.

تعادل مجنون بين برشلونة وكلوب بروج