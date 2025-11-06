تُقام اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم محليا وحول العالم.

اليوم تُلعب مباراتان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، تجمعان بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز.

وتستكمل اليوم منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في قطر.

كذلك تُلعب اليوم مباريات الجولة الرابعة في الدوري الأوروبي، والثالثة في دوري المؤتمر.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس السوبر المصري

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - أون سبورت

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء - أون سبورت

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال × المغرب - 2:30 ظهرا - بي إن سبورتس إكسترا 1

الأرجنتين × تونس - 3:30 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

الإمارات × كرواتيا - 5:15 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1

قطر × جنوب أفريقيا - 5:45 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

السنغال × كوستاريكا - 5:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3

جدول مباريات اليوم