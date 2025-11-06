المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. الأهلي وسيراميكا.. والزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:55 ص 06/11/2025
السوبر المصري

كأس السوبر المصري

تُقام اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم محليا وحول العالم.

اليوم تُلعب مباراتان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، تجمعان بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز.

وتستكمل اليوم منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في قطر.

كذلك تُلعب اليوم مباريات الجولة الرابعة في الدوري الأوروبي، والثالثة في دوري المؤتمر.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس السوبر المصري

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - أون سبورت

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء - أون سبورت

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال × المغرب - 2:30 ظهرا - بي إن سبورتس إكسترا 1

الأرجنتين × تونس - 3:30 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

الإمارات × كرواتيا - 5:15 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1

قطر × جنوب أفريقيا - 5:45 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

السنغال × كوستاريكا - 5:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3

جدول مباريات اليوم

الزمالك الأهلي مباريات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg