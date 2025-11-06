أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2025، والتي تُقام في الإمارات.

وشهدت تدريبات الأهلي مشاركة محمد شريف وأحمد رضا بعد تعافيهما من الإصابة، فيما شارك إمام عاشور بشكلٍ تدريجي، حيث خاض تدريبات بدنية تلتها فقرة مرانٍ منفرد بالكرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس A.

وكشف مصدر لـ"يلا كورة" أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، لا يزال حائرًا في تحديد التشكيل، وتحديدًا في مركزي الظهير الأيسر ولاعب الوسط الهجومي.

ويفاضل توروب بين الثنائي محمد شكري وأحمد نبيل "كوكا" لشغل الجبهة اليسرى، كما يفاضل بين التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي أشرف بن شرقي في مركز صانع الألعاب.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري / أحمد نبيل "كوكا" – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي / محمد علي بن رمضان – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

وكان الأهلي قد تُوِّج بآخر أربع نسخ من بطولة السوبر المصري أمام كلٍّ من: الزمالك (2-0)، بيراميدز (1-0)، مودرن سبورت (4-2)، والزمالك بركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ويُعدّ الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر المصري، برصيد 15 لقبًا، يليه الزمالك بـ 4 ألقاب.