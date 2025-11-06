يستعد الأهلي للدفاع عن لقب كأس السوبر المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا في نسخة الموسم الحالي من البطولة.

الأهلي يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025، التي تقام بالإمارات.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين.

وفي نصف النهائي الآخر يلتقي الزمالك، بطل كأس مصر، مع بيراميدز، المتأهل بموجب بطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وفيما يلي نستعرض الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري 2025

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 على ملعب "هزاع بن زايد".

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري 2025

تُنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت، وأبوظبي الرياضية.

جدول مباريات اليوم