المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر.. الموعد والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:28 ص 06/11/2025
الأهلي

الأهلي

يستعد الأهلي للدفاع عن لقب كأس السوبر المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا في نسخة الموسم الحالي من البطولة.

الأهلي يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025، التي تقام بالإمارات.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين.

وفي نصف النهائي الآخر يلتقي الزمالك، بطل كأس مصر، مع بيراميدز، المتأهل بموجب بطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وفيما يلي نستعرض الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري 2025

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 على ملعب "هزاع بن زايد".

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري 2025

تُنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت، وأبوظبي الرياضية.

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي كأس السوبر المصري سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg