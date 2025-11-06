خريطة إذاعة مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

يقام مساء اليوم الخميس لقاء الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2025، في مواجهة يحتضنها ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وسيُقدَّم الاستوديو التحليلي عبر شبكة قنوات "أون سبورت"، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، فيما يحل ضيفًا عليه الثنائي حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعماد متعب نجم الأهلي الأسبق.

ويتولى المعلق عصام عبده وصف أحداث المباراة صوتيًا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي / محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الدين الجزيري – عدي الدباغ.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط الدفاعي: مهند لاشين – وليد الكرتي.

خط الوسط الهجومي: إيفرتون – محمود زلاكة – مصطفى زيكو.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

