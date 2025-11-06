المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خريطة إذاعة مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

11:42 ص 06/11/2025
الزمالك وبيراميدز

جانب من مباراة الزمالك وبيراميدز

يقام مساء اليوم الخميس لقاء الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2025، في مواجهة يحتضنها ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وسيُقدَّم الاستوديو التحليلي عبر شبكة قنوات "أون سبورت"، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، فيما يحل ضيفًا عليه الثنائي حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعماد متعب نجم الأهلي الأسبق.

ويتولى المعلق عصام عبده وصف أحداث المباراة صوتيًا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي / محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الدين الجزيري – عدي الدباغ.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط الدفاعي: مهند لاشين – وليد الكرتي.

خط الوسط الهجومي: إيفرتون – محمود زلاكة – مصطفى زيكو.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري السوبر المصري 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg