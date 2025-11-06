المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل الأهلي.. زيزو وبنشرقي وتريزيجيه أساسيون أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:56 م 06/11/2025
الأهلي

الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا نصف نهائي السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب هزاع بن زايد، في تمام الخامسة من مساء اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - محمود حسن تريزيجيه - أحمد السيد زيزو

المهاجم: نييتس جراديشار.

وعاد أشرف بنشرقي إلى تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا، بعدما جلس بديلًا في مباراة المصري البورسعيدي الماضية.

فيما يجلس محمد علي بن رمضان على مقاعد البدلاء؛ حيث إنه كان قد غاب أمام المصري البورسعيدي؛ بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ويستمر توروب، في اللعب بالثنائي مروان عطية وأليو ديانج في وسط الملعب للمباراة الثالثة على التوالي.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أمام الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي السوبر المصري.

ويعُد الأهلي هو صاحب أكثر عدد من الألقاب في بطولة السوبر المصري بـ 15 بطولة.

 

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

