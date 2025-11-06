سجل أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، رقمين جديدين في مشواره مع الفريق الأحمر بعدما ساهم في تسجيل الهدف الأول ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

الهدف جاء في الدقيقة 19 بعد تمريرة عرضية بينية متقنة من أحمد سيد زيزو، قابلها محمود حسن تريزيجيه بالرأس في الشباك.

ويعد هذا الهدف الخامس لتريزيجيه مع الأهلي هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 17 مباراة، بعدما سجل أربعة أهداف في الدوري المصري حتى الآن.

وبعيدا عن تريزيجيه، فنجح زيزو في كتابة رقمين جديدن مع الفريق الأحمر وهم كالتالي:

- زيزو يصل للصناعة الخامسة في الموسم الحالي، ليكون مساهما في 8 أهداف بالموسم بشكل عام بتسجيله 3 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

- زيزو بات أكثر لاعب صانع للأهداف في الأهلي حتى الآن برصيد 5 أهداف، ليبتعد عن محمد هاني الذي يملك 4 أسيستات.

ويفصل زيزو عن لقب هداف الأهلي في الموسم الحالي هدفين حيث يحتل تريزيجيه الصدارة برصيد 5 نقاط بعد هدفه اليوم ضد سيراميكا.

وتشهد النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري مشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما جاء الزمالك حامل لقب كأس مصر، وتأهل سيراميكا كليوباترا كبطل لكأس رابطة المحترفين، فيما حصل بيراميدز على بطاقة دعوة خاصة (البطاقة الذهبية).

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميدز، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

