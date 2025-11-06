أدرك سيراميكا كليوباترا هدف التعادل أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، ببطولة كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في نصف نهائي السوبر المصري.

واستطاع سيراميكا كليوباترا من فرصة واحدة في الدقيقة 41 من إدراك التعادل (1-1) عن طريق مروان عثمان.

وجاء الهدف بعد تمريرة من بلحاج بعد مرور رائع من وسط الملعب ثم تمريرة بينية ضربت دفاعات الأهلي ووصلت عند مروان عثمان سددها من لمسة واحدة لحظة خروج الشناوي من مرماه لتسكن داخل شباك القلعة الحمراء.

وكان الأهلي سجله هدفه عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا سيواجه الفائز من لقاء بيراميدز والزمالك في نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.