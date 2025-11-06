المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

1 1
17:45
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 2
17:15
كرواتيا

كرواتيا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الفرصة الأولى = هدف التعادل.. سيراميكا يعاقب دفاع الأهلي والشناوي (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:48 م 06/11/2025
جانب من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا

جانب من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أدرك سيراميكا كليوباترا هدف التعادل أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، ببطولة كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في نصف نهائي السوبر المصري.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

واستطاع سيراميكا كليوباترا من فرصة واحدة في الدقيقة 41 من إدراك التعادل (1-1) عن طريق مروان عثمان.

وجاء الهدف بعد تمريرة من بلحاج بعد مرور رائع من وسط الملعب ثم تمريرة بينية ضربت دفاعات الأهلي ووصلت عند مروان عثمان سددها من لمسة واحدة لحظة خروج الشناوي من مرماه لتسكن داخل شباك القلعة الحمراء.

وكان الأهلي سجله هدفه عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا سيواجه الفائز من لقاء بيراميدز والزمالك في نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.

 

موعد مباراة الأهلي موعد مباراة الاهلي القنوات الناقله لكاس السوبر المصري القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم موعد مباراه الأهلي وسيراميكا تردد قناة دبي الرياضية الأهلى وسيراميكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

2 1
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

94

تسلل على الأهلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg